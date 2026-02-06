Lasse Gaxiola competirá por México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El esquiador mexicano Lasse Gaxiola debutará en Milán-Cortina 2026 en la disciplina de esquí alpino y lo hará junto a su madre, Sarah Schleper.

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola nació el 30 de enero de 2008 en Colorado, Estados Unidos. El atleta mexicano viene de una una familia con gran pasión por el esquí, por lo que estuvo ligado a dicho deporte desde muy pequeño.

Como parte de su formación, Lasse Gaxiola tuvo la guía de una leyenda como Erich Sailer, quien entrenó a campeonas olímpicas como como Lindsey Vonn o Julia Mancuso, y de la propia madre del joven, Sarah Schleper.

Lasse también pasó tiempo con el equipo de Seiser Alm en Italia, y disputó su primera competición oficial en un eslalon celebrado en 2024 en Perito Moreno, Argentina.

Ahora, tendrá su debut como deportista profesional en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

¿Qué deporte practica Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola es un esquiador mexicano.

¿Qué edad tiene Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola, esquiador mexicano, tiene 18 años de edad.

¿Lasse Gaxiola está casado?

Debido a su corta edad, no se conoce información oficial sobre si Lasse Gaxiola está casado o tiene una pareja.

Sarah Schleper, con Lasse Gaxiola en brazos, durante el eslalon de la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2011. (especial)

¿Qué signo zodiacal es Lasse Gaxiola?

El esquiador mexicano Lasse Gaxiola nació el el 30 de enero de 2008, por lo que su signo zodiacal es Acuario.

¿Lasse Gaxiola tiene hijos?

No. Debido a que recién cumplió la mayoría de edad, no se conoce que tenga hijos.

¿Qué estudió Lasse Gaxiola?

No se conoce información pública sobre los estudios del atleta profesional Lasse Gaxiola.

Principales logros de Lasse Gaxiola

Especialista en las pruebas técnicas como Schleper, entre sus resultados más destacados están un doceavo puesto logrado en el reciente eslalon de Vail y un tercer lugar en un eslalon gigante en Aspen de la categoría Entry League FIS, destinada a jóvenes esquiadores.