Raúl Jiménez volvió a la acción en una nueva temporada de la Premier League con el Fulham, en el partido en el que su equipo visitó a Brighton; te contamos cómo le fue al delantero mexicano.

Dura visita tuvo el Fulham de Raúl Jiménez en la Jornada 1 de la Premier League, ya que Brighton suele ser un equipo muy sólido en su cancha.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en su debut en la temporada de Premier League?

Raúl Jiménez arrancó como titular con el Fulham en la Jornada 1 de la Premier League, partido en el que visitaron la cancha del Brighton.

Poco más de 65 minutos jugó Raúl Jiménez en el partido del Fulham vs Brighton, y cuando abandonó la cancha el mexicano su equipo perdía 0-1.

Raúl Jiménez no tuvo su mejor debut en la nueva temporada de la Premier Leaguie, y la mejor muestra de ello es que su DT lo retiró del campo en busca de mejores opciones.

¿Cómo quedó Fulham de Raúl Jiménez en la Jornada 1 de la Premier League?

Rodrigo Muniz anotó a los seis minutos del tiempo añadido del segundo tiempo y el Fulham de Raúl Jiménez rescató un dramático empate 1-1 contra el Brighton, en el arranque de la Premier League.

El penalti de Matt O’Riley a los 10 minutos del segundo tiempo parecía que sería suficiente para darle la victoria al Brighton.

Sin embargo, Muniz le dio un punto valioso al Fulham de Raúl Jiménez, pues el Brighton no tuvo tiempo para otro ataque.

¿Cómo se vio el Fulham de Raúl Jiménez en el inicio de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez no ha tenido muchas incorporaciones, y en el partido contra Brighton quedó demostrado que necesitan nuevos jugadores para mejorar sus alcances.

En general, el equipo de Raúl Jiménez tuvo dificultades para imponerse en el partido, pero el punto les da tiempo para preparar el partido contra Manchester United en Craven Cottage.

En cuanto a Raúl Jiménez, tendrá que aplicarse para encontrar pronto el gol y ayudar de esa manera al Fulham en la nueva temporada de la Premier League.