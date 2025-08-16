Puebla perdió 2 goles por 0 ante el Atlético de San Luis en el arranque de la Jornada 5 del Apertura 2025 y con tras este resultado Pablo Guede renunció a su cargo como DT del equipo.

Bajo la dirección técnica de Guede, Puebla es decimosexto de la tabla general del Apertura 2025 con apenas 3 puntos producto de una victoria ante Santos, en la jornada 3.

Puebla se convierte en el segundo equipo que se queda sin técnico en apenas cinco fechas del Apertura 2025, toda vez que la semana pasada Gonzalo Pineda renunció con Atlas.

Club Puebla se queda sin DT: Pablo Guede renuncia tras derrota ante Atlético de San Luis

Tras la derrota del Puebla ante el Atlético de San Luis, Pablo Guede anunció su salida del equipo camotero, convirtiéndose en el segundo DT que pierde su puesto en lo que va del torneo.

“Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad es que estoy super agradecido, a Gabriel principalmente por lo que me bancó, a todos los empleados del club, me voy con un montón de amigos, la verdad que me hicieron el día a día fácil, se los quiero agradecer, lo dejaron todo hasta el último momento y esto es futbol, el resultado no fue lo que queríamos” expresó el estratega argentino en la conferencia post partido.

Mientras Puebla le debe todavía indemnización a algunos técnicos, Pablo Guede se paró ante medios, anunció su renuncia y aún contestó preguntas



Dijo que Puebla se ganó su corazón y le pidió a la afición seguir apoyando al equipo pic.twitter.com/RvH9ppsWYX — Antonio Zamora (@antozamo) August 16, 2025

Pablo Guede llegó al equipo poblano para el Clausura 2025, por lo que este era apenas su segundo torneo en la institución. En su primer torneo quedó penúltimo de la tabla general con 9 unidades y en este arranque del certamen sufrió una dolorosa derrota de 7-0 ante Tigres.

¡Crisis en Puebla! Se quedan sin DT a días de partido decisivo en la Leagues Cup 2025

La renuncia de Pablo Guede habría sido aceptada por la directiva del Puebla quien ahora deberá encontrar rápido a su sustituto ya que enfrentan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

En tan solo cinco días, el Puebla se medirá al Seattle Sounders por el boleto a las semifinales del torneo entre la MLS y la Liga MX.

Entre los hombres que actualmente se encuentran sin equipo y que ya conocen la Liga MX se encuentran: Vicente Sánchez, Martín Anselmi y Juan Carlos Osorio.