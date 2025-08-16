La Jornada 5 de la Liga MX comienza con una doble cartelera en el tradicional viernes botanero: Puebla vs Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc y Necaxa vs León en el Estadio Nou Camp.

Puebla, San Luis, Necaxa y León fueron eliminados de la Leagues Cup 2025 en la fase de clasificación, por lo que están obligados a mostrar una mejor versión en la Fecha 5 del Apertura 2025.

Camoteros y Potosinos serán los encargados de abrir el telón en la cartelera de este viernes botanero, mientras que los Rayos y la Fiera cerrarán las actividades en territorio hidrocálido.

Viernes Botanero 15 de agosto: Joao Pedro anota su doblete

El atacante brasileño aprovechó un rebote en el área del Puebla para rematar y aumentar la ventaja de Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc.

Viernes Botanero 15 de agosto: Ya lo gana el Atlético de San Luis a la Franja

Joao Pedro no perdonó y desde los once pasos ya le dio la ventaja al conjunto potosino en su visita a Puebla.

¡Este es un gol que se grita con alma potosina!🔴⚪💥



Aficionados del @AtletideSanLuis, aquí está el tanto de João Pedro para abrir el marcador.#LaLigaDeLaAfición | #J5 | #AP25 pic.twitter.com/VDV3Pb30l3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 16, 2025

Viernes Botanero 15 de agosto: Arranca el Puebla vs Atlético de San Luis

Comienzan las acciones en el Estadio Cuauhtémoc, la Franja intentará imponerse en casa al San Luis en el inicio de la Fecha 5 de la Liga MX.