Tuvieron que pasar 24 años para que el Real Oviedo de Grupo Pachuca volviera a disputar un partido de LaLiga, luego de que este viernes 15 de agosto se enfrentará al Villarreal.

Fue el pasado 21 junio cuando el Real Oviedo se ganó su lugar en la primera división de España tras vencer al Mirandés en el partido por la promoción al ascenso.

Por lo que para esta nueva temporada futbolística el equipo propiedad de Grupo Pachuca disputará en el máximo circuito, aquí te contamos cómo le fue en su debut.

Debut de pesadilla: Así le fue al Real Oviedo de Grupo Pachuca en su regreso a LaLiga

El Real Oviedo club propiedad de Grupo Pachuca visitó al Villarreal para la Jornada 1 de la temporada 2025-26, partido que significó su regreso a LaLiga.

El equipo de Veljko Paunovic cayó 2-0 ante el Villarreal en su debut en LaLiga, en un juego donde la inexperiencia y los errores los castigaron, ya que apenas al minuto 13 tuvieron la oportunidad de abrir el marcador pero Salomón Rondón falló su penal.

Al 29’, Etta Eyong no desaprovechó e hizo el 1-0 con un cabezazo tras un cobro de tiro de esquina a favor de su equipo y apenas 7 minutos después Pape Gueye amplió la ventaja, con el que sentenció la victoria de la Jornada 1.

¿Cuándo volverá a jugar el Real Oviedo de Grupo Pachuca en LaLiga?

Después de tener un amargo debut en LaLiga, Veljko Paunovic deberá ponerse a trabajar para su segundo partido de la temporada con el Real Oviedo de Grupo Pachuca.

Y es que en la segunda jornada de LaLiga el Real Oviedo recibirá la visita de uno de los gigantes de España como es el Real Madrid, que ha armado un equipazo para esta temporada.

El juego será el domingo 24 de agosto a la 1:30pm, tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Carlos Tartiere.