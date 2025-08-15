Este viernes comenzó la temporada 2025/2026 de la Premier League con el partido entre Liverpool y Bournemouth en Anfield, por lo que los vigentes campeones aprovecharon el debut en casa para rendir otro homenaje a Diogo Jota.

El pasado 3 de julio, la muerte Diogo Jota y su hermano André Silva conmocionó al mundo del futbol, pero sin duda alguna donde dolió más la noticia fue en jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición del Liverpool, además de en los seres queridos del futbolista.

Luego de la lamentable muerte del jugador portugués y su hermano debido a un accidente automovilístico, el mundo del futbol honró su vida con varios homenajes alrededor del mundo en competiciones internacionales o hasta en amistosos.

Sin embargo, el día de hoy el conjunto Red disputó su primer partido oficial en Anfield tras el deceso de uno de sus referentes, por lo que la afición no se guardó nada y realizó un homenaje que le sacó una lágrima a más de uno.

Afición de Liverpool homenajea a Diogo Jota en el debut del equipo en Premier League

Previo al inicio del Liverpool vs Bournemouth, la afición red entonó el mítico “You’ll never walk alone”, con dedicatoria especial para Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes murieron el pasado 3 de julio tras chocar en una autopista en la provincia de Zamora, España.

😭 Uno de los 'You'll Never Walk Alone' más increíblemente emotivos de la historia en Anfield 🏟️



❤️ Homenaje a Diogo Jota. Descansa en paz, amigo.#PremierLeague @LFC pic.twitter.com/LUfrpfswYD — Diario AS (@diarioas) August 15, 2025

Después de entonar el cántico, los aficionados de Liverpool y Bournemouth guardaron un minuto de silencio en memoria de André Silva y Diogo Jota mientras realizaron un mosaico en Anfield con sus iniciales y los números que utilizaban como jugadores.

Remembering Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/dxwDcqOUsX — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

A las afueras de Anfield Road se mantiene un memorial para los futbolistas portugueses en el cual la afición red se ha encargado de llevar arreglos florales y hasta jugadores como Bruno Fernandes y Paulo Dyabala se han dado cita.

Los homenajes para Diogo Jota y André Silva continuaron a lo largo del Liverpool vs Bournemouth

Luego de que la afición del Liverpool cantó “You’ll never walk alone” a todo pulmón y posteriormente guardó un minuto de silencio, comenzó el partido, pero al minuto 20 volvieron a homenajear a Diogo Jota con un minuto de aplausos.

👏 Minuto 20 para Diogo Jota 👏



Anfield se inunda de aplausos para él. En el cielo brillas como la estrella que fuiste. pic.twitter.com/FfX0vN3ksm — FOX (@somos_FOX) August 15, 2025

Hugo Ekitike, Cody Gakpo y Mohamed Salah fueron tres de los anotadores del Liverpool en el partido ante Bournemouth y todos le dedicaron sus goles a Diogo Jota, el francés y el neerlandés haciendo una seña del ‘20’ y el egipcio recreando uno de los festejos del portugués.

Ekitike dedicates his goal to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/NqzaiJe5ni — 433 (@433) August 15, 2025

Luego de la victoria de los Reds 4-2 en su debut en la Premier League 2025/2026, los aficionados que se dieron cita en Anfield comenzaron a entonar un cántico que crearon para Diogo Jota. Mohamed Salah fue a aplaudirles el gesto y no pudo contener las lágrimas.