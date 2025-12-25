¿Se terminó la era del América? Una vez finalizado el Apertura 2025, la Liga MX reveló el 11 Ideal y para sorpresa de varios aficionados no aparece ningún futbolista de las Águilas en el equipo del torneo.

Luego de cuatro torneos seguidos llegando a la final, América quedó eliminado del Apertura 2025 en los cuartos de final, motivo por el cual ninguno de sus jugadores habría aparecido en el 11 Ideal del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por el contrario, el equipo del certamen está conformado por futbolistas de los dos finalistas: Tigres y Toluca. Además de que incluyeron a un par del Cruz Azul, uno de Rayados y uno más de Chivas.

Liga MX deja a futbolistas del América fuera del 11 Ideal del Apertura 2025

A través de sus redes sociales, la Liga MX dio a conocer el 11 Ideal del Apertura 2025 y por primera vez en prácticamente dos años no aparece ningún jugador del América en el equipo del torneo.

Willer Ditta, Charly Rodríguez, Sergio Canales y Armando González son las excepciones que hizo la Liga MX en el 11 Ideal del Apertura 2025, pues fuera de ellos el resto del equipo está conformado por Tigres y Toluca.

11 Ideal del Apertura 2025 de la Liga MX:

Nahuel Guzmán

Willer Ditta, Joaquim y Jesús Gallardo

Charly Rodríguez, Juan Brunetta, Sergio Canales y Alexis Vega

Joaquín Correa, Armando González y Paulinho

Armando “La Hormiga” González fue elegido como el Jugador del Torneo del Apertura 2025 en la Liga MX

A sus 22 años de edad, Armando González fue elegido por la Liga MX como el Jugador Tecate del Apertura 2025 debido a los 12 goles que anotó con Chivas en 17 partidos disputados, además de que dio 1 asistencia.

Los 12 tantos que La Hormiga González anotó en el certamen ayudaron a que Chivas volviera a la Liguilla en el Apertura 2025, aunque cayeron eliminadas en cuartos de final contra Cruz Azul.