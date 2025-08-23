Rayados de Monterrey buscan seguir reforzándose, pese a que ya vamos en la Jornada 6 del Apertura 2025. El futbolista que quieren traer viene de Rusia y vaya que sería un fichaje inesperado.

No sería nada barato para Rayados, pero es uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, por lo que no sería problema. Así que veamos de quién se trata este inesperado refuerzo.

Que Monterrey tenga dinero para fichar jugadores extranjeros a un precio elevado no es casualidad. Se le fueron grandes jugadores que dejaron dólares en la caja.

El más importante fue Nelson Deossa que juega ahora en el Real Betis. El club español pagó 17 millones de dólares por la transacción. También se fue Cortizo y el Plátano Alvarado.

El inesperado refuerzo de Rayados de Monterrey que llegaría del futbol de Rusia

Como vimos, Rayados de Monterrey sigue buscando jugadores para reforzarse de la mejor manera. Quiere mejorar su delantera, y para eso quiere fichar a un jugador del futbol de Rusia.

El futbolista del que hablamos es Mateo Cassierra, actualmente está en el Zenit de Rusia. Rayados ya inició negociaciones con el club y el colombiano daría el visto bueno.

¿El problema? Es que Monterrey tendrá que pagar más de 10 millones de dólares, por su cláusula de rescisión. Además, equipos de Brasil y de Europa también lo quieren.

¿Cómo juega Mateo Cassierra? El inesperado refuerzo de Rayados

Mateo Cassierra sería un arma en la ofensiva de Rayados. El colombiano juega como delantero, tan solo tiene 28 años y cuenta con experiencia en grandes clubes de Europa.

Además ha sido seleccionado colombiano, por lo que quiere regresar a portar su colores. Se caracteriza por su gran habilidad de remate, su potencia y su regate en el área. Sin duda, sería un gran fichaje para Rayados, pues es un perfil diferente a Berterame.