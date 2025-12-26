Rayados sigue reforzando su plantilla de cara al Clausura 2026 y de acuerdo con César Merlo, ya tendría amarrado el fichaje del futbolista argentino Luca Orellano, procedente de la MLS. Conoce todo sobre el nuevo refuerzo regiomontano.

¿Quién es Luca Orellano?

Luca Orellano, posible nuevo refuerzo de Monterrey para el Clausura 2026, es un futbolista argentino que se desempeña como extremo derecho y actualmente juega en el Cincinnati, equipo de la MLS.

¿Qué edad tiene Luca Orellano?

Luca Orellano nació el 22 de marzo de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Luca Orellano tiene esposa?

El futbolista argentino tiene una relación con Camila Álvarez, la pareja ha compartido fotos juntos desde al menos el año 2021 aunque no se sabe si están casados o viven en unión libre.

¿Qué signo zodiacal es Luca Orellano?

Al haber nacido en marzo, el signo zodiacal de Orellano es Aries.

¿Luca Orellano tiene hijos?

Con una emotiva foto compartida el 4 de noviembre en sus redes sociales, Luca y su pareja Camila dieron a conocer que están esperando la llegada de su primer hijo, quien nacerá en 2026.

¿Qué estudió Luca Orellano?

No hay información pública sobre los estudios académicos de Luca Orellano, ya que la información disponible en sitios webs están relacionados con su formación como futbolista en donde ha militado en clubes como Vélez Sarsfield, Vasco da Gama y FC Cincinnati.

¿En qué ha trabajado Luca Orellano?

Desde los 9 años, Luca Orellano inició su carrera en el futbol ingresando en las divisiones inferiores del Vélez de Sarsfield, club en donde llevó todo su proceso hasta que en 2018 debutó en primera división.

Debutó el 25 de noviembre de 2018

Suma 29 goles con los clubes

Su dorsal actual es el 23

El estilo de juego de Luca se define por su velocidad explosiva, habilidad para el regate y creatividad, siendo un jugador que puede desempeñarse como extremo por ambos lados.