El 2026 será un año en que diversas plataformas y canales serán las encargadas de transmitir los partidos de futbol para todos los fieles aficionados.

El panorama del futbol en 2026 estará marcado por una fragmentación cada vez más evidente en las transmisiones, pues seguir una sola jornada completa implicará cambiar de canal o plataforma varias veces.

El aficionado deberá adaptarse a esquemas de suscripción para no perderse nada de la acción de las competiciones más importantes del mundo.

¿En qué plataformas y canales se podrán ver la Liga MX en 2026?

La Liga MX en 2026 seguirá repartida entre distintas señales, por lo que no habrá una sola pantalla para ver todo el torneo.

Los derechos continuarán divididos por clubes y eso obligará a los aficionados a identificar dónde juega cada equipo como local.

De momento, FOX es el canal que más equipos podrá transmitir, seguido por Televisa y su plataforma VIX.

Plataformas y canales se podrán ver la Liga MX en 2026:

ESPN y Disney+: Atlético San Luis

Atlético San Luis TV Azteca: Tigres, FC Juárez, Mazatlán, Necaxa y Puebla

Tigres, FC Juárez, Mazatlán, Necaxa y Puebla Prime Video: Chivas

Chivas Televisa y VIX: América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Atlas, Rayados y Santos Laguna

América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Atlas, Rayados y Santos Laguna FOX: FC Juárez, León, Mazatlán, Pachuca, Puebla, Querétaro, Tigres, Xolos y Toluca

¿En qué plataformas y canales se podrá ver el futbol internacional en 2026?

El futbol internacional en 2026 estará repartido en varias pantallas, combinando televisión tradicional y plataformas de streaming.

El aficionado tendrá que moverse entre opciones para seguir ligas europeas, torneos de selecciones y competencias continentales sin una señal única que concentre todo.

Plataformas y canales se podrán ver el futbol internacional en 2026: