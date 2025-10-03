El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los detalles relacionados a la máxima fiesta del futbol se revelan poco a poco. Esta vez, Adidas se encargó de dar a conocer el que será el balón oficial del certamen, el cual llevará por nombre Trionda en referencia a que es una Copa del Mundo organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá.

Adidas compartió fotos del balón oficial del Mundial 2026 con diferentes temáticas, toda vez que con el esférico posaron figuras del balompié internacional de la actualidad como Lionel Messi, Jude Bellingham y Lamine Yama, así como leyendas de la categoría de Zinedine Zidane, Kaká, Cafú, Alessandro del Piero, entre otros.

Cabe mencionar que el balón fue anunciado junto con el trofeo del Mundial en sedes como el Gigante de Acero en Nuevo León, el estadio de Nueva York y otro más en Canadá.

Información en desarrollo...