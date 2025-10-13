Este martes 14 de octubre se juega el duelo México vs Ecuador, segundo y último partido amistoso del conjunto nacional en esta Fecha FIFA de octubre. Te decimos cuál es nuestro pronóstico junto a las posibles alineaciones.

México viene de dar un partido para el olvido ante Colombia, cayendo por goleada 4 a 0 en el Estadio AT&T de Dallas, lo que ha generado muchísimas críticas para Javier Aguirre y su equipo a meses de que inicie el Mundial 2026 en casa.

México vs Ecuador: Pronóstico del partido amistoso en esta Fecha FIFA

El pronóstico para el partido amistoso México vs Ecuador es reservado, pues ambos equipos vienen de actividad y es probable que no usen a sus jugadores titulares.

Tomando eso en cuenta, el pronóstico es que haya un empate con pocos goles, un 1-1 en la cancha del Estadio Akron.

México vs Ecuador: Posibles alineaciones del partido amistoso

Javier Aguirre, DT de México, haría algunos cambios para el partido ante Ecuador, por lo que esta podría ser su alineación.

Carlos Acevedo

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Charly Rodríguez

Erik Lira

Marcel Ruiz

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Germán Berterame

Ecuador pondrá esta posible alineación contra México, con viejos conocidos de la Liga MX:

H. Galíndez

P. Estupiñán

W. Pacho

J. Ordoñez

A. Franco

J. Alcívar

P. Vite

K. Páez

J. Yeboah

A. Preciado

E. Valencia

México vs Ecuador: Hora y canal para ver el partido amistoso del Tri el martes 14 de octubre

A las 20:30 horas, México se medirá ante Ecuador en el partido amistoso de la Fecha FIFA, el martes 14 de octubre en duelo que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara.

El México vs Ecuador se podrá seguir a través Canal 5 TUDN, ViX Premium y Canal 7.

Partido: México vs Ecuador

Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron de Guadalajara

Transmisión: Canal 5 TUDN, ViX Premium y Canal 7.

México tendrá otros dos partidos amistosos en la Fecha FIFA de noviembre

El duelo ante Ecuador no será el último de México en este 2025, ya que en noviembre sostendrá otros dos partidos amistosos en Fecha FIFA.

Será el 15 de noviembre cuando México se mida a Uruguay en el Estadio Corona de Torreón, mientras que el día 18 se enfrentará a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.