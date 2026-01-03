Club de Cuervos es una de las series de futbol más populares en México y su influencia fue tal que sus directores pensaron trasladarla de la ficción a la realidad, pero se toparon con un problemita: los directivos de la Liga MX.

Al parecer a los directivos del futbol mexicano no les agradó la idea de tener como rival un equipo llamado Club de Cuervos, con el respaldo de la popularidad que la serie había alcanzado.

Le cerraron las puertas al proyecto y la idea de llevar a Club de Cuervos a un proyecto sólido en la Liga MX se desvaneció.

El proyecto de Club de Cuervos irrumpiría gracias al Atlético de San Luis, pero no se consolidó.

Los dueños de la Liga MX rechazaron la idea de tener a Club de Cuervos en la Liga MX

Durante una emisión del podcast Reflexiones y balones de Félix Fernández, el entrenador mexicano Jacques Passy habló sobre la posibilidad de llegar a Club de Cuervos a la Liga MX.

El entrenador reveló que Jeff Luhnow, empresario estadounidense que es dueño del Cancún FC, entre otros equipos deportivos, tenía precomprado al Atlético de San Luis y buscó convertirlo en Club de Cuervos.

“Jeff Luhnow es el dueño de Cancún, aquí en México, de Leganés, de Le Havre en Francia, él tiene un grupo que se llama Blue Crow. Tenía precomprado al San Luis y lo iba a convertir en Club de Cuervos”, reveló Jacques Passy.

“Era una unión entre Gary y Mark Alazrakhi y la directiva de San Luis. La Federación Mexicana de futbol y los dueños del futbol mexicano lo echaron para atrás”, apuntó el entrenador.

“Hubo ciertos dueños que se sintieron intimidados porque Club de Cuervos fuera un equipo de la Liga MX”, señaló sobre el motivo que él considera que influyó para que los dueños del futbol mexicano echaran para atrás el proyecto.

En 2021, Mark Alazrakhi reveló que habían comprado al Atlético de San Luis

En 2021, Mark Alazrakhi, dueño de la marca Club de Cuervos aseguró que habían adquirido al Atlético de San Luis “con unos gringos a los que les gusta el beisbol”, informó y al ser cuestionado sobre cómo se llamaría el equipo respondió de forma irónica.

“¿Qué les importa?, no les puedo decir, no lo puedo anunciar todavía, pero ya se lo imaginan, por eso lo compramos”, dijo Alazrakhi.

El proyecto llegó a la Asamblea de Dueños y no prosperó, por eso hoy no existen en la Liga MX los Cuervos.