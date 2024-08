Desde hace varias semanas se rumoraba que Mercedes Roa no continuaría como presidenta del Club de Cuervos en la Kings League Americas, sin embargo, fue hasta hoy que ella misma lo confirmó y contó las razones.

La creadora de contenido Mercedes Roa, compartió un video a sus redes sociales donde confirmó que no continuará como presidenta de Club de Cuervos en la Kings League Américas y que la razón de su salida es debido a los comentarios misóginos y de odio que recibía semana a semana, mismos que la hacían llorar.

La propia Mercedes confirmó que fueron los comentarios misóginos de un gran sector de la afición de Cuervos y el nulo apoyo de los dueños del equipo, los que la llevaron a dejar el proyecto.

Mercedes Roa revela la misoginia de la que fue víctima y que la llevaron a salir de Club de Cuervos de la Kings League

A través de un vídeo en sus redes sociales Mercedes Roa señaló que a pesar de los comentarios misóginos que recibía, ella nunca pensó en renunciar a la Kings League Americas, pero fueron los dueños de Club de Cuervos quienes la despidieron.

La popularidad con la que ya contaba Club de Cuervos antes de la Kings League hizo que los aficionados se ilusionaran con el equipo, sin embargo, los resultados no fueron los esperados ya que no pudieron llegar al Final Four ni tampoco al Mundial por lo que muchos señalaron a Mercedes Roa como la responsable.

“Ya no soy presidenta de Club de Cuervos, hace un tiempo tuvimos una reunión y me dijeron: <Los comentarios misóginos y de hate recibes y que recibe el equipo por ti es algo que no esperábamos y que no queremos que por ahí vaya la conversación, por lo tanto, ya no queremos que seas la presidenta de Cuervos>”, declaró Mercedes Roa.

🎙#KingsLeague | ÚLTIMA HORA 🔴



📌 Mercedes Roa confirma y da las razones de su salida como presidenta de Club de Cuervos



🗣️ “Los comentarios misóginos y de hate que recibes y que recibe el equipo por ti, es algo que no esperaba y que no queremos que por ahí vaya la… pic.twitter.com/ZFVl4fQjfK — EL TRONO (@ElTronoKL) August 12, 2024

Mercedes Roa lloraba todas las noches por comentarios misóginos en la Kings League

Mercedes Roa no era la única presidenta en la Kings League Americas ya que también Alana Flores está al frente de Raniza FC, sin embargo comparte el cargo con BarcaGamer. Por lo que Roa era la única en dirigir sola a un equipo, el Club de Cuervos.

Mercedes Roacontó que los comentarios misóginos en su contra la llevaron a enfrentar problemas de salud mental como depresión y ansiedad, hasta llevarla a llorar todas las noches.

“Yo entré en una depresión muy fuerte y tenía ansiedad, dormía muy poco, me despertaba y me sangraba la nariz de todo el estrés. Hubo semanas completas donde lloraba todas las noches” expresó la ex presidenta de Club de Cuervos.