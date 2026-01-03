La Liga MX está de regreso y estamos a tiempo de compartirte cuándo y contra quién debutan los 4 grandes en la Jornada 1 del Clausura 2026.
América será el primero de los 4 de la Liga MX en jugar en la Jornada 1 del Clausura 2026, seguido por Chivas, Cruz Azul y Pumas.
Estos serán los partidos de los 4 grandes de Liga MX en la Jornada 1 del Clausura 2026:
Viernes 9 de enero de 2026
- Tijuana vs América
Sábado 10 de enero de 2026
- Chivas vs Pachuca
- León vs Cruz Azul
Domingo 11 de enero de 2026
- Pumas vs Querétaro
Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta América en la Jornada 1 del Clausura 2026?
América será uno de los encargados de abrir las acciones de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX.
Tres partidos se jugarán el viernes 9 de enero, entre ellos la visita del América a Tijuana.
- Partido: Tijuana vs América
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21 horas
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta Chivas en la Jornada 1 del Clausura 2026?
La Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX continúa el sábado 10 de enero de 2026 con cuatro partidos, entre ellos la visita de Pachuca a Chivas.
- Partido: Chivas vs Pachuca
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 17 horas
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta Cruz Azul en la Jornada 1 del Clausura 2026?
Cruz Azul también debuta en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX, el sábado 10 de enero en la cancha de León.
- Partido: León vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta Pumas en la Jornada 1 del Clausura 2026?
La Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX finaliza el domingo 11 de enero, y en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas debutará recibiendo a Querétaro.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 12 horas
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX Premium