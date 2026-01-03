La Liga MX está de regreso y estamos a tiempo de compartirte cuándo y contra quién debutan los 4 grandes en la Jornada 1 del Clausura 2026.

América será el primero de los 4 de la Liga MX en jugar en la Jornada 1 del Clausura 2026, seguido por Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Estos serán los partidos de los 4 grandes de Liga MX en la Jornada 1 del Clausura 2026:

Viernes 9 de enero de 2026

Tijuana vs América

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro

Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta América en la Jornada 1 del Clausura 2026?

América será uno de los encargados de abrir las acciones de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX.

Tres partidos se jugarán el viernes 9 de enero, entre ellos la visita del América a Tijuana.

Partido: Tijuana vs América

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Fase: Jornada 1

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21 horas

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta Chivas en la Jornada 1 del Clausura 2026?

La Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX continúa el sábado 10 de enero de 2026 con cuatro partidos, entre ellos la visita de Pachuca a Chivas.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Fase: Jornada 1

Torneo: Clausura 2026

Horario: 17 horas

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta Cruz Azul en la Jornada 1 del Clausura 2026?

Cruz Azul también debuta en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX, el sábado 10 de enero en la cancha de León.

Partido: León vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Fase: Jornada 1

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

Liga MX: ¿Cuándo y contra quién debuta Pumas en la Jornada 1 del Clausura 2026?

La Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX finaliza el domingo 11 de enero, y en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas debutará recibiendo a Querétaro.