Club Brujas vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona busca acercarse a los primeros lugares de la Champions League, así que no puede dejar ir puntos como visitante en la cancha del Club Brujas.

Club Brujas vs FC Barcelona: Pronóstico de la Jornada 4 de Champions League

El pronóstico del partido Club Brujas vs FC Barcelona es victoria de 2-1 del equipo español, para mejorar su posición en la tabla posiciones de Champions League.

Club Brujas vs FC Barcelona: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de Champions League

El Club Brujas buscará el triunfo en la Jornada 4 de la Champions League, con esta posible alineación ante el FC Barcelona.

Jackers Seys Mechele Ordóñez Sabbe Vanaken Stanković Vermant Tzolis Forbs Tresoldi

El FC Barcelona va por su tercera victoria en la Champions League, con esta posible alineación ante el Club Brujas.

Szczesny Koundé García Cubarsí Balde Casadó Pedri Fermín Yamal Rashford Fernández

Club Brujas vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Club Brujas recibe al FC Barcelona en la Jornada 4 de la Champions League.

Aunque no está confirmado, las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirían el partido Club Brujas vs FC Barcelona.

Partido: Club Brujas vs FC Barcelona

Fase: Jornada 4 de la Champions League

Fecha: Miércoles 5 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: Caliente TV y FOX One (por confirmar)

¿Cómo llegan el FC Barcelona y Club Brujas a la Jornada 4 de la Champions League?

El FC Barcelona marcha en la novena posición de la Champions League con 6 puntos ganados, previo a la Jornada 4 en la que visitará al Club Brujas.

De cara al partido contra Club Brujas, el FC Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos de Grecia, victoria que llegó en buen momento para tomar confianza en la competencia.

El Club Brujas fue goleado 0-4 por el Bayern Múnich en la Jornada 3 de la Champions League, y suma 3 puntos en el torneo.