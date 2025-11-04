Club Brujas vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
El FC Barcelona busca acercarse a los primeros lugares de la Champions League, así que no puede dejar ir puntos como visitante en la cancha del Club Brujas.
Club Brujas vs FC Barcelona: Pronóstico de la Jornada 4 de Champions League
El pronóstico del partido Club Brujas vs FC Barcelona es victoria de 2-1 del equipo español, para mejorar su posición en la tabla posiciones de Champions League.
Club Brujas vs FC Barcelona: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de Champions League
El Club Brujas buscará el triunfo en la Jornada 4 de la Champions League, con esta posible alineación ante el FC Barcelona.
- Jackers
- Seys
- Mechele
- Ordóñez
- Sabbe
- Vanaken
- Stanković
- Vermant
- Tzolis
- Forbs
- Tresoldi
El FC Barcelona va por su tercera victoria en la Champions League, con esta posible alineación ante el Club Brujas.
- Szczesny
- Koundé
- García
- Cubarsí
- Balde
- Casadó
- Pedri
- Fermín
- Yamal
- Rashford
- Fernández
Club Brujas vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Club Brujas recibe al FC Barcelona en la Jornada 4 de la Champions League.
Aunque no está confirmado, las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirían el partido Club Brujas vs FC Barcelona.
- Partido: Club Brujas vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 4 de la Champions League
- Fecha: Miércoles 5 de noviembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: Caliente TV y FOX One (por confirmar)
¿Cómo llegan el FC Barcelona y Club Brujas a la Jornada 4 de la Champions League?
El FC Barcelona marcha en la novena posición de la Champions League con 6 puntos ganados, previo a la Jornada 4 en la que visitará al Club Brujas.
De cara al partido contra Club Brujas, el FC Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos de Grecia, victoria que llegó en buen momento para tomar confianza en la competencia.
El Club Brujas fue goleado 0-4 por el Bayern Múnich en la Jornada 3 de la Champions League, y suma 3 puntos en el torneo.