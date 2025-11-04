La Liga MX Femenil arranca su Liguilla con el partido de ida de cuartos de final, Cruz Azul vs Pachuca, el miércoles 5 de noviembre; te decimos la hora y canal para ver el partido.

Cruz Azul buscará dar la sorpresa y sacar ventaja cuando reciba en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil a Pachuca, equipo que inicia su camino al bicampeonato.

El partido de vuelta de los cuartos de final, Pachuca vs Cruz Azul, se jugará el sábado 8 de noviembre en el Estadio Hidalgo.

Cruz Azul vs Pachuca: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX Femenil

A las 18 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Cruz Azul vs Pachuca, en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul vs Pachuca: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Las plataformas ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil serán la señales en las que se podrá ver el partido Cruz Azul vs Pachuca, en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Partido: Cruz Azul vs Pachuca

Fase: Ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Miércoles 5 de noviembre de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llegó Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul redondeó una buena temporada en la Liga MX Femenil, para ganarse un lugar en los cuartos de final, fase en la que se medirá con Pachuca.

Con 28 puntos, Cruz Azul se apoderó de la séptima posición en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, y con ello, de un boleto para la Liguilla.

¿Cómo calificó Pachuca a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Pachuca confirmó que es una de las mejores instituciones en la Liga MX Femenil, calificando en segundo lugar a los cuartos de final del Apertura 2025.

En busca del bicampeonato, las Tuzas sumaron 42 puntos, los mismos que Tigres, que gracias a su mejor diferencia de goles se quedó con el liderato de la Liga MX Femenil.