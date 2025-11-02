México se impuso 5-4 en la tanda de penales a Italia en los cuartos de final del Mundial Femenil Sub-17 y con ello se metió a las semifinales del torneo que se celebra en Marruecos donde enfrentará a Países Bajos.

Con una gran actuación de Valentina Murrieta, la portera que atajó tres penales que fueron clave para sacar el resultado, las dirigidas por Miguel Gamero ahora están a un paso de repetir la hazaña de disputar una final como lo hizo la Selección del 2018.

Las mexicanas empezaron mejor en el juego vs Italia hasta se habían adelantado en el marcador con gol de Ava Stack, pero fue anulado tras consultar el VAR y detectar una falta dentro del área previa a la anotación.

Al minuto 20, Valentina Giudici cobró desde los 11 pasos pero en el fondo la arquera tricolor detuvo el disparo, 20 minutos más tarde volvió a atajar un penal que mantenía el 0-0 al medio tiempo.

México aguantó la presión y mandó la definición a la tanda de penales donde una vez más Murrieta detuvo un tanto que significó el pase a semifinales.

¡#𝐄𝐥𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐄𝐬𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 y el pase a la 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 también! 🚀🇲🇽



¡A seguir creyendo!✨💚#Sub17 pic.twitter.com/pYLc2WKuzz — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 2, 2025

México vs Países Bajos: ¿Cuándo juega el Tri las semifinales del Mundial Sub-17?

Por segunda vez en el Mundial Femenil Sub-17, México se medirá a Países Bajos pero esta vez lo hará en busca del pase a la gran final que le permita continuar con el sueño mundialista en Marruecos.

Las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 se disputarán el próximo miércoles 5 de noviembre y la Selección Mexicana enfrentará a Países Bajos a la 1pm, tiempo del centro de México en busca del boleto a la final.

Partido: México vs Países Bajos

Fase: Semifinal del Mundial Sub-17 Femenil

Fecha: Miércoles 5 de noviembre

Horario: 1pm, tiempo del centro de México

Transmisión: ViX, TUDN y FIFA+

La otra llave semifinalista del torneo será Brasil vs Corea del Norte, de donde saldrá el posible rival del Tricolor en caso de que consigan su boleto a la final de la Copa del Mundo de la categoría.

¿Cómo le fue a México ante Países Bajos en su duelo de fase de grupos del Mundial femenil Sub-17?

México se quedó con el último boleto a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 en donde enfrentará a Países Bajos, un rival que ya conoce porque lo enfrentó en la fase de grupos del torneo.

México y Países Bajos compartieron el Grupo B y se vieron las caras en la jornada 2 del Mundial Femenil Sub-17 donde las mexicanas se impusieron 1-0 gracias al gol sobre el final del partido de Citlali Reyes.

Con ese resultado las mexicanas comenzaron a levantar y fue así como se quedaron con el segundo lugar del Grupo B y Países Bajos avanzó a las rondas de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares.