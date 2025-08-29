Una vez más la Alcaldía Benito Juárez sancionó al Estadio Ciudad de los Deportes y el América vs Pachuca de la Jornada 7 se tendrá que jugar a puerta cerrada.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía el recinto fue sancionado luego de que personal de seguridad del América extralimitó sus facultades al cerrar la calle Indiana e impidió el paso a una vecina que necesitaba atención médica.

Por ello el encuentro programado para las 9pm del sábado 30 de agosto se jugará a puerta cerrada así que si eres aficionado del América o del Pachuca y ya tienes listos tus boletos, aquí te contamos cómo es el proceso de reembolso.

Reembolso de boletos para América vs Pachuca: Paso a paso por polémica en el Estadio Ciudad de los Deportes

El América vs Pachuca es uno de los partidos más atractivos del fin de semana y ahora se jugará a puerta cerrada por lo que los fans deberán iniciar el proceso de reembolso por la compra de boletos.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Los boletos para el América vs Pachuca salieron a la venta desde el pasado 21 de agosto con un costo que iba desde los 300 hasta los 1500 pesos pero hasta el momento no tendrán validez para acceder al recinto.

El primer paso es iniciar sesión en Ticketmaster, dirigirse al apartado de “Mis eventos”, localizar el evento del partido y en él aparecerá el botón de “Solicitar reembolso” una vez que el organizador haya confirmado el juego a puerta cerrada.

Datos que podrías necesitar para el reembolso de los boletos para el América vs Pachuca

Hasta el momento no hay una postura oficial ni de la Liga MX ni del Club América al respecto del comunicado de la Alcaldía Benito Juárez donde anuncia que el partido ante Pachuca se jugará a puerta cerrada.

Por lo tanto, Ticketmaster tampoco ha informado a partir de cuándo los fans podrán solicitar su reembolso pero es importante que ante el incierto panorama con respecto al juego América vs Pachuca tengas algunos datos a la mano.

Si compraste boletos para dicho juego es importante que te mantengas al tanto de lo que anuncie el organizador para saber cuándo iniciar tu proceso de reembolso pero mientras prepara la siguiente información: