Isaac del Toro continúa su temporada en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025; te decimos las fechas, horarios y dónde ver el evento que se realizará en Ruanda.

Después de una gran semana en la que consiguió cuatro victorias en distintas carreras celebradas en Italia, Isaac del Toro tomó un descanso para volver a la bicicleta en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025.

Fechas para ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 inicia el domingo 21 de septiembre, siendo la primera vez que la competición de la UCI se llevará a cabo en África, cita en la que Isaac del Toro busca tener una gran actuación.

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, se medirá rueda a rueda con los mejores del mundo en Kigali, debutando en la categoría élite tras una histórica participación en las divisiones Sub-23 en 2024.

Este es el calendario de competencias del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en el que participará Isaac del Toro.

Domingo 21 de septiembre | Contrarreloj Élite Varonil con Isaac del Toro

Lunes 22 de septiembre | Contrarreloj Sub 23 Varonil

Viernes 26 de septiembre | Carrera en Ruta Sub 23 Varonil

Domingo 28 de septiembre | Carrera en Ruta Élite Varonil con Isaac del Toro

Horarios para ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

En México, habrá que madrugar para ver a Isaac del Toro competir en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025.

El debut de Isaac del Toro en la categoría élite del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 será el 21 de septiembre, en la contrarreloj individual de 40.6 kilómetros.

Siete días después, el 28 de septiembre, Isaac del Toro volverá a la acción en la ruta de 267.5 kilómetros, con salida y meta estarán ubicadas en el Centro de Convenciones de Kigali.

Estos son los horarios del calendario completo de carreras:

Domingo 21 de septiembre

Contrarreloj Élite Varonil | 5:30 horas

Lunes 22 de septiembre

Contrarreloj Sub 23 Varonil | 5:15 horas

Viernes 26 de septiembre

Carrera en Ruta Sub 23 Varonil | 3:45 horas

Domingo 28 de septiembre

Carrera en Ruta Élite Varonil | 1:25 horas

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025?

La plataforma Claro Sports transmitirá el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en el que Isaac del Toro buscará el triunfo en la contrarreloj individual y la ruta élite.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Fechas: Domingo 21 de septiembre y domingo 28 de septiembre

Horarios: 5:30 horas Contrarreloj y ruta Élite Varonil

Sede: Ruanda

Transmisión: Claro Sports

Isaac del Toro regresa al Mundial de Ciclismo de Ruta como competidor estelar

Isaac del Toro impuso la mejor marca para un mexicano en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2024, cita que terminó en el lugar 16; además de ser sexto en la carrera de ruta, ambas como Sub-23.

En el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, Isaac del Toro enfrentará entre otros ciclistas, al esloveno Tadej Pogacar, campeón en 2024 en Zúrich, quien es su compañero de equipo en UAE.

Mathieu van der Poel, monarca en 2023 en Glasgow, y Remco Evenepoel, ganador en 2022 y vigente bicampeón de la contrarreloj, también estarán en el evento.

El reccorrido del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Isaac del Toro llegará a la capital de Ruanda, Kigali, ubicada a 1850 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un reto añadido en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025.

El esfuerzo constante en altura provocará un desgaste superior al de otros circuitos, con 15.1 kilómetros con dos ascensos cortos, carreteras con curvas y constantes desniveles.

La prueba élite masculina que correrá Isaac del Toro, contempla 15 vueltas a este trazado, además de un tramo adicional de 42.5 kilómetros para escalar el Mur de Kigali.