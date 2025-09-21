Este sábado 20 de septiembre, Club Chivas recibe a Deportivo Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025 en un duelo que enfrenta realidades distintas.

Club Chivas lucha por salir del fondo de la tabla, mientras que el Deportivo Toluca llegan como campeones vigentes y uno de los favoritos en este Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado busca mantener el impulso tras ganar el Clásico Nacional ante el Club América y rescatar un punto en su partido ante Tigres.

Los Diablos, por su parte, quiere seguir sumando puntos que lo mantengan en la zona alta de la tabla general y demostrar por qué es uno de los candidatos al título.

Chivas vs Toluca en vivo: Alineaciones del partido

Alineación de Chivas: R. Rangel, M. Tapias, B. González, D. Campillo, J. Castillo, O. Govea, E. Álvarez, L. Romo, F. González, S. Sandoval y A. González.

Alineación de Toluca: L. García, D. Barbosa, B. Mendez, A. Pereira, J. Gallardo, F. Romero, N. Castro, J. Angulo, M. Ruiz, A. Vega y Paulinho.