La Jornada 12 de la Liga MX Femenil inicia con el Querétaro vs Pumas; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Pumas busca recuperarse de una dolorosa derrota sufrida con Tigres, pero tendrá que hacerlo en la cancha del equipo femenil del Querétaro.

Querétaro vs Pumas: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

El viernes 19 de septiembre se enfrentan Querétaro vs Pumas, en el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Cuatro partidos se jugarán el viernes 19 de septiembre, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Querétaro vs Pumas: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

La señal de Tubi transmitirá el partido Querétaro vs Pumas, en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

El partido Querétaro vs Pumas está programado a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Querétaro vs Pumas

Fase: Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas

Sede: Estadio Olímpico de Querétaro

Transmisión: Tubi

¿Cómo va Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Pumas femenil cayó 1-5 en la cancha de Tigres en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, fuerte descalabro para la escuadra capitalina.

Con 19 puntos, Pumas ocupa el séptimo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a Querétaro.

A pesar de jugar como visitante, Pumas tiene buenas posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, logro que le ayudaría a recuperar posiciones.

¿Cómo va Querétaro en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El Querétaro suma apenas 4 puntos en el lugar 17 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, por lo que Pumas femenil es favorito para ganar.

En la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, Querétaro empató 1-1 en su cancha con el Puebla.

Así se jugará el resto de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil:

Viernes 19 de septiembre

FC Juárez vs Tigres

Sábado 20 de septiembre

Necaxa vs Atlas

Chivas vs Tijuana

Domingo 21 de septiembre

Puebla vs Cruz Azul

San Luis vs Mazatlán

Lunes 22 de septiembre