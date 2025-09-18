FC Juárez vs Tigres se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Amazonas.

Después de cumplirse 11 jornadas de la Liga MX Femenil, Tigres se mantiene como una de las escuadras protagonistas de la competencia.

FC Juárez vs Tigres: Fecha para ver a las Amazonas en la Jornada 12 de Liga MX Femenil

El FC Juárez recibe a Tigres en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el viernes 19 de septiembre de 2025.

FC Juárez vs Tigres: Horario para ver a las Amazonas en la Jornada 12 de Liga MX Femenil

A las 21 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Juárez vs Tigres, en la continuación de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs Tigres: ¿Dónde ver a las Amazonas en la Jornada 12 de Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi transmitirá el partido FC Juárez vs Tigres, el viernes 19 de septiembre.

Partido: FC Juárez vs Tigres

Fase: Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Benito Juárez

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Tigres femenil venció 5-1 a Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, una importante victoria para las Amazonas.

Con los tres puntos ganados en el Universitario, Tigres se afianzó en el liderato de la Liga MX Femenil, con 28 puntos, dos más que el sublíder Pachuca.

¿Cómo quedó FC Juárez en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

El FC Juárez, rival de Tigres en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, enfrentó al Cruz Azul conisguiendo una victoria con marcador de 2-0.

Los tres puntos ganados como escuadra visitante, le sirvieron a las Bravas del FC Juárez para llegar a 18 puntos en una buena temporada para las fronterizas.

Con ese puntaje, el FC Juárez ocupa el octavo lugar en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.