FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs Pachuca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi
FC Juárez vs Pachuca: Fecha para ver el partido de la Liga MX Femenil
FC Juárez vs Pachuca se enfrentarán el sábado 1 de agosto como parte del inicio del Apertura 2026.
FC Juárez vs Pachuca: Hora para ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
A las 17 horas rodará el balón en el FC Juárez vs Pachuca en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
FC Juárez vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?
El FC Juárez vs Pachuca femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi