FC Juárez vs Pachuca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs Pachuca: Fecha para ver el partido de la Liga MX Femenil

FC Juárez vs Pachuca se enfrentarán el sábado 1 de agosto como parte del inicio del Apertura 2026.

FC Juárez vs Pachuca: Hora para ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

A las 17 horas rodará el balón en el FC Juárez vs Pachuca en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil.
FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

FC Juárez vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

El FC Juárez vs Pachuca femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Fox One y Tubi