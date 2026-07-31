Las declaraciones que Javier Hernández “Chicharito” tuvo sobre lo mal que la pasó en su última temporada en Chivas, asegura que fueron sacadas de contexto por la prensa.

Ante ello, Chicharito explicará su segundo pasó por Chivas, pero advirtió que no volverá a hablar del polémico tema.

Chicharito culpa a la prensa de sus polémicas declaraciones de Chivas

En la conferencia donde Atlético Dallas presentó al futbolista de 38 años de edad, como su primer futbolista firmado, este declaró que su última etapa en Chivas no la pasó bien, pero tras la polémica que generaron sus dichos, dijo que la prensa sacó todo de contexto.

En una historia en Instagram, Chicharito se mostró ya entrenando para Atlético Dallas. Sin embargo, se quiso tomar unos segundos para hablar de la polémica que generaron sus declaraciones.

Chicharito habla de sus polémicas declaraciones sobre las Chivas. (@ch14_ )

El futbolista aseguró que además de que “siempre causa revuelo” lo que diga de las Chivas, fueron los medios de comunicación quiénes sacaron de contexto sus declaraciones.

“Siempre que hablo de Chivas causa revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo completamente fuera de contexto” Chicharito Hernández, futbolista.

Ante ello, dijo que compartiría en su canal de YouTube un video donde hablaría de su segunda etapa en el Club Deportivo Guadalajara, pero aclaró que luego de este no volverá a hablar más del tema.

Aunque la historia que compartió está por cumplir 24 horas, el video aclaratorio en YouTube no se ha compartido.

Chicharito aclara que ama a las Chivas, aunque sí tienen en dónde mejorar

Chicharito dijo que la prensa sacó de contexto sus palabras sobre las Chivas, así que mejor va a aclarar cómo fue su segunda etapa en el Club. Sin embargo, adelantó que ama al equipo con el que debutó en primera división.

En contraste recordó que el amor por las Chivas no solo nace desde su abuelo, sino que es un amor por la afición, pero pese a esto cree que se puede mejorar desde la administración del Club.