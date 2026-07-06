Checo Pérez envía una felicitación a la Selección Nacional por unir a México durante el Mundial 2026.

El domingo 5 de julio fue complicado para los aficionados tras la eliminación de México tras perder 2-3 contra Inglaterra.

Aunque muchos mostraros su tristeza por el fin del ‘sueño mundialista’, deportistas como Checo Pérez enaltecieron el esfuerzo y unidad que tuvo la Selección Nacional.

Checo Pérez agradece a la Selección Nacional por unir a los mexicanos

Tras la derrota de México en el Mundial 2026, Checo Pérez compartió un video para agradecer a la Selección Nacional.

“Gracias Selección Nacional y gracias México. Que así seamos por siempre”, fue la descripción del video de Checo Pérez.

Checo Pérez expresó que entendía la tristeza de los aficionados por la derrota de la Selección Nacional, pero también destacó la unidad que provocó este evento deportivo entre los mexicanos.

“Es un día muy triste para todos, para todos como país. Pero quiero quedarme con los positivo y quiero darles las gracias a esta Selección, que de verdad, nos hicieron unirnos como país” Checo Pérez

Checo Pérez agradeció a la actual Selección Nacional por inspirar a los mexicanos.

El piloto menciona que en mucho tiempo no había visto tan unidos a los mexicanos y festejó que se dejaron de lado las etiquetas políticas o sociales que mantenían a los mexicanos separados.

“Me da mucho gusto ver a los mexicanos unidos, creo que teníamos muchísimos años sin estar todos unidos, sim chairos, sin fifis, nada de esas tonterías que solo nos separan” Checo Pérez

Checo Pérez está orgullos de ser mexicano de la impresión que dejó el país

Tras ser una sede del Mundial 2026, México recibió a aficionados de todas las nacionalidades y muchos quedaron encantándoos con la hospitalidad, lo cual enorgullece a Checo Pérez.

“Es un orgullo para mí como mexicano ver como otros países se expresan de México, de lo bien que la pasaron, de lo increíble que fue” Checo Pérez

Checo Pérez envió un agradecimiento a la Selección Nacional y espera que la unidad que generó el Mundial 2026 permanezca por siempre.

“Espero que a partir de hoy seamos ese México unido que tanto necesitamos y que hemos demostrado que unidos nadie podrá con nosotros”, expresó Checo Pérez en su video.

Por último, Checo Pérez augura nuevas oportunidades para la Selección Mexicana y envió sus mejores deseos a los aficionados de México.