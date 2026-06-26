Los aficionados vitorean a Chicharito en Guadalajara previo al Uruguay vs España en el Mundial 2026, partido que se juega este viernes 26 de junio.

Javier “Chicharito” Hernández está presente en el Estadio Akron como comentarista de FOX Sports y para sorpresa de muchos, fue recibido entre ovaciones y aplausos.

La gente se ha dado cita en las inmediaciones del estadio y celebró al futbolista, pese a que en su último paso por Chivas no cerró de la mejor manera.

Aficionados vitorean a Chicharito en Guadalajara previo al Uruguay vs Españ (Captura de video)

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