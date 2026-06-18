Chequia y Sudáfrica empataron 1-1 este jueves 18 de junio en la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones pero los obliga a jugarse todo en la última fecha contra México y Corea del Sur.

Marcador: Chequia 1-1 Sudáfrica

Michal Sadílek adelantó a los europeos al minuto 6, mientras que Teboho Mokoena igualó de penalti al 83.

Con este marcador, Chequia y Sudáfrica llegan con un punto y deberán buscar la victoria en la Jornada 3 para evitar la eliminación del Mundial 2026.

Chequia vs Sudáfrica: así fue el partido del Grupo A del Mundial 2026

El partido Chequia vs Sudáfrica arrancó con vértigo por parte de la selección europea que buscaba el gol que le abriera el camino al triunfo en el Mundial 2026.

Sudáfrica intentó responder, pero no logró hacer mucho en el primer tiempo ante Chequia.

Ya en el segundo tiempo, Chequia saltó a la cancha en busca del gol que les diera la tranquilidad de asegurar los tres puntos.

Sin embargo, poco a poco Sudáfrica se apoderó del juego y emparejó el marcador por la vía del penalti.

Así fue el gol del partido Chequia vs Sudáfrica:

Minuto 6: Gol de Michal Sadílek, quien de zurda venció al portero de Sudáfrica.

Minuto 83: Gol de Teboho Mokoena, quien empató de penalti para Sudáfrica.

Chequia y Sudáfrica empataron 1-1 en la Jornada 3 del Mundial 2026 (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

¿Cuándo vuelven a jugar Chequia y Sudáfrica en el Mundial 2026?

Chequia vs México y Corea vs Sudáfrica cerrarán la actividad del Grupo A del Mundial 2026, el miércoles 24 de junio.

El Grupo A del Mundial 2026 que encabeza México de Javier Aguirre, será el primero en definirse en la jornada 3 de la competencia.