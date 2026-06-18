La actividad del Grupo A del Mundial de 2026 entra en una fase crucial con el enfrentamiento entre Chequia y Sudáfrica, dos selecciones que llegan obligadas a sumar después de haber caído en sus respectivos compromisos ante México y Corea del Sur.

El panorama del grupo A se complicó para Chequia y Sudáfrica, tras las derrotas sufridas en la jornada anterior, pues los checos cayeron frente a Corea del Sur, mientras que los sudafricanos fueron superados por México.

Chequia y Sudáfrica con la obligación de sumar puntos en el Mundial 2026

Para Chequia, el segundo partido del Grupo A del Mundial 2026 representa una oportunidad para recuperar terreno y demostrar el potencial de una generación que combina experiencia y juventud.

Sudáfrica, por su parte, buscará aprovechar su velocidad y dinamismo para conseguir una victoria que le permita llegar con opciones a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro también será seguido de cerca por México y Corea del Sur, ya que el resultado podría influir directamente en la lucha por los boletos a los dieciseisavos de final.

Chequia vs Sudáfrica: partido decisivo para los rivales de México en el Mundial 2026. (quinto partido)

Una derrota dejaría a Chequia y Sudáfrica fuera del Mundial 2026

Una victoria de cualquiera de Chequia o Sudáfrica los mantendría en la pelea, mientras que una derrota podría dejarlos al borde de la eliminación del Mundial 2026.

Con la presión al máximo y la necesidad de sumar puntos, Chequia y Sudáfrica protagonizarán uno de los partidos más importantes de la jornada, este jueves 18 de junio.