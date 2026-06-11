Javier Aguirre anunció a los 11 jugadores titulares de México que enfrentarán a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
Estos son los 11 futbolistas elegidos por Javier Aguirre para el debut del Mundial 2026.
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez
- Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones
¿Qué jugadores de Sudáfrica serán los titulares vs México?
El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos también eligió a los jugadores que enfrentarán a México este jueves 11 de junio de 2026 en el Mundial 2026.
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Estos son los 11 jugadores de Sudáfrica para enfrentar a México.
- Portero: Ronwen Williams
- Defensas: Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba
- Mediocampistas: Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams
- Delanteros: Iqraam Rayners, Lyle Foster
¿A qué hora será el partido México vs Sudáfrica?
El duelo inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México.
El partido será en el Estadio Banorte y se espera que la Selección Mexicana pueda conseguir la victoria ante Sudáfrica para sumar sus primeros tres puntos del Mundial 2026.