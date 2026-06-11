Javier Aguirre anunció a los 11 jugadores titulares de México que enfrentarán a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Estos son los 11 futbolistas elegidos por Javier Aguirre para el debut del Mundial 2026.

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

México vs Sudáfrica disputan el primer partido del Mundial 2026. (quinto partido)

¿Qué jugadores de Sudáfrica serán los titulares vs México?

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos también eligió a los jugadores que enfrentarán a México este jueves 11 de junio de 2026 en el Mundial 2026.

Estos son los 11 jugadores de Sudáfrica para enfrentar a México.

Portero: Ronwen Williams

Ronwen Williams Defensas: Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba

Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba Mediocampistas: Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams

Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams Delanteros: Iqraam Rayners, Lyle Foster

Los elegidos por Sudáfrica para enfrentar a México. (quinto partido)

¿A qué hora será el partido México vs Sudáfrica?

El duelo inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México.

El partido será en el Estadio Banorte y se espera que la Selección Mexicana pueda conseguir la victoria ante Sudáfrica para sumar sus primeros tres puntos del Mundial 2026.