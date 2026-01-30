El Real Madrid tendrá revancha inmediata con Benfica en uno de los ocho partidos de Playoffs de Champions Legues, programados para jugarse el 17 y 18 de febrero en la ida; el 24 y 25 de febrero en la vuelta.

Estos son los partidos de playoffs de Champions League:

Benfica vs Real Madrid | Ida-17 de febrero | Vuelta 24 de febrero Borussia Dortmund vs Atalanta | Ida-17 de febrero | Vuelta 25 de febrero Mónaco vs Paris Saint-Germain | Ida-17 de febrero | Vuelta 25 de febrero Bodo Glimt vs Inter de Milán | Ida-18 de febrero | Vuelta 24 de febrero Galatasaray vs Juventus | Ida-17 de febrero | Vuelta 25 de febrero Qarabag vs Newcastle | Ida-18 de febrero | Vuelta 24 de febrero Club Brujas vs Atlético de Madrid | Ida-18 de febrero | Vuelta 25 de febrero Olympiakos vs Bayer Leverkusen | Ida-18 de febrero | Vuelta 24 de febrero

Playoffs Champions League 2026 (ESPECIAL)

Champions League 2026: Fechas de los partidos de playoffs

Los partidos de ida de los playoffs 2026 de la Champions League se juegan los días 17 y 18 de febrero; mientras que, 24 y 25 de febrero serán los duelos de vuelta.

Champions League 2026: Partidos de los playoffs

Ocho partidos se jugarán en los playoffs de la Champions League 2026, destacando el Real Madrid vs Benfica.

Champions League 2026: Formato de los playoffs

El formato de los playoffs de la Champions League 2026 es en series de ida y vuelta, y los equipos que ganen jugarán los octavos de final junto al Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa, Manchester City.

Real Madrid tendría revancha con Benfica en playoffs de Champions League (Armando Franca / AP)

La posible revancha del Real Madrid en playoffs de Champions League

Benfica venció el miércoles 4-2 al Real Madrid, negándole a los 15 veces monarca de Champions League el pase directo a los octavos de final.

Al mando de Benfica, José Mourinho volverá al estadio Santiago Bernabéu. El técnico portugués dirigió al Madrid entre 2010-2023.