Bayer Leverkusen vs Olympiacos juegan la vuelta de los playoffs de la Champions League, el martes 24 de febrero a las 14 horas, por HBO Max.

Partido: Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Fecha: Martes 24 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bay Arena

Transmisión: HBO Max

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: A qué hora ver la vuelta de playoffs de la Champions League

Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Bayer Leverkusen vs Olympiacos, el martes 24 de febrero a las 14 horas.

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: ¿Dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League?

HBO Max transmitirá el partido Bayer Leverkusen vs Olympiacos en los playoffs de la Champions League 2026.

Partido: Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Fecha: Martes 24 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bay Arena

Transmisión: HBO Max

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: A qué hora y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League. (Rolf Vennenbernd / AP)

¿Cómo quedaron Olympiacos vs Bayer Leverkusen en la ida de los playoffs de la Champions League?

Olympiacos vs Bayer Leverkusen terminó a favor del equipo alemán con marcador de 2-0, en la ida de los playoffs de la Champions League 2026.

En la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026, Olympiacos necesita ganar al menos por dos goles de diferencia al Bayer Leverkusen, para forzar los tiempos extras.

En caso de ganar por 3 goles, el Olympiacos avanzaría a octavos de final. Mientras que, Bayer Leverkusen puede perder por un tanto y seguir a la siguiente ronda de la Champions League 2026.