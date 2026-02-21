Los playoffs de la Champions League enfrentan al Newcastle vs Qarabag, el martes 24 de febrero, partido que podrá verse en FOX One.

Partido: Newcastle vs Qarabag

Fecha: Martes 24 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: St. James Park

Transmisión: FOX One

Newcastle vs Qarabag: ¿Cuándo ver la vuelta de playoffs de la Champions League?

Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Newcastle vs Qarabag, el martes 24 de febrero a las 14 horas.

Newcastle vs Qarabag: ¿Dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League?

FOX One transmitirá el partido Newcastle vs Qarabag, el martes 24 de febrero a las 14 horas.

Dan Burn, defensa del Newcastle. (Scott Heppell / AP)

¿Cómo quedaron Qarabag vs Newcastle en la ida de los playoffs de la Champions League?

La serie Newcastle vs Qarabag es la más dispareja en los playoffs de la Champions League y la muestra fue que el equipo inglés avasalló a su rival.

El Newcastle goleó 6-1 a Qarabag para sellar prácticamente su pase a los octavos de final de la Champions League.

De cara al partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, el Qarabag necesita una verdadera hazaña para continuar a los octavos de final del torneo.

Al Newcastle le basta mantener su ventaja y podría perder hasta por cuatro goles de diferencia y avanzar a la siguiente ronda del torneo.