Atalanta vs Borussia Dortmund: Día, hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League.

Los playoffs de la Champions League enfrentan al Atalanta vs Borussia Dortmund, el miércoles 25 de febrero.
- Partido: Atalanta vs Borussia Dortmund
- Fecha: Miércoles 25 de febrero
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio New Balance Arena
- Transmisión: Fox One/HBO Max
Atalanta vs Borussia Dortmund: Hora para ver la vuelta de playoffs en la Champions League
Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Atalanta vs Borussia Dortmund, el miércoles 25 de febrero a las 11:45 horas.
Atalanta vs Borussia Dortmund: Canal para ver la vuelta de playoffs en la Champions League
Fox One o HBO Max transmitirán el partido Atalanta vs Borussia Dortmund, el miércoles 25 de febrero a las 11:45 horas.
¿Cómo llegan Atalanta y Borussia Dortmund a la vuelta de playoffs de la Champions League?
Atalanta se enfrentó al Borussia Dortmund en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 2-0 a favor de los alemanes.
Tanto Atalanta como Borussia Dortmund deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.