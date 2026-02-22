Los playoffs de la Champions League enfrentan al Atalanta vs Borussia Dortmund, el miércoles 25 de febrero.

Partido: Atalanta vs Borussia Dortmund

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio New Balance Arena

Transmisión: Fox One/HBO Max

Atalanta vs Borussia Dortmund: Día, hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League. (Jeff Dean / AP)

¿Cómo llegan Atalanta y Borussia Dortmund a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Atalanta se enfrentó al Borussia Dortmund en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 2-0 a favor de los alemanes.

Tanto Atalanta como Borussia Dortmund deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.