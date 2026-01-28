La Champions League 2026 cerró con una maratónica Jornada 8 que definió a los equipos clasificados a octavos de final y a los que deberán disputar los playoffs.

Arsenal, Bayern Múnich, Barcelona, Liverpool y Manchester City aseguraron su pase directo, mientras que Real Madrid y otros 15 clubes buscarán avanzar en la fase de eliminación.

Champions League 2026: Equipos clasificados a octavos de final

Arsenal y Bayern Múnich eran los únicos equipos clasificados a octavos de final de la Champions League, previo a la Jornada 8 de Fase Liga.

A lesos equipos se sumaron gigantes como el FC Barcelona, Liverpool y Manchester City en la última jornada.

Los ocho mejores equipos de la Fase Liga se clasifican automáticamente a los octavos de final.

Estos son los equipos clasificados de forma direcat a octavos de final de Champions League 2026:

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham FC Barcelona Chelsea Sporting Manchester City

Champions League 2026: Equipos que jugarán playoffs

Incapaz de meterse entre los 8 mejores de la Fase Liga, Real Madrid y otros 15 equipos tendrán que buscar el pase a octavos de final en los playoffs de la Champions League 2026.

Real Madrid perdió 2-4 en la cancha del Benfica, que se metió en el lugar 24 a los playoffs de la Champions League.

Estos son los 16 equipos que jugarán los playoffs de la Champions League 2026:

Real Madrid Inter de Milán PSG Newcastle Juventus Atlético de Madrid Atalanta Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Olympiacos Brujas Galatasaray Mónaco Qarabat Bodo Glimt Benfica

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League?

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2026 será el viernes 30 de enero, en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza.

En el sorteo de playoffs participarán los equipos que terminaron entre el noveno y el lugar 24 en la Fase Liga.

Los playoffs de la Champions League se disputan a doble partido: