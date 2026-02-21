La vuelta de los playoffs de la Champions League enfrentan al Atlético de Madrid vs Brujas, el martes 24 de febrero.
- Partido: Atlético de Madrid vs Brujas
- Fecha: Martes 24 de febrero
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: Fox One/HBO Max
Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Atlético de Madrid vs Brujas, el martes 24 de febrero a las 11:45 horas.
Fox One o la plataforma de HBO Max transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Brujas, el martes 24 de febrero a las 11:45 horas.
¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Brujas a la vuelta de playoffs de la Champions League?
Atlético de Madrid se enfrentó al Brujas en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 18 de febrero, el cuál terminó con marcador 3-3.
Tanto Atlético de Madrid como Brujas deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.