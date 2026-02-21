La vuelta de los playoffs de la Champions League enfrentan al Atlético de Madrid vs Brujas, el martes 24 de febrero.

Partido: Atlético de Madrid vs Brujas

Fecha: Martes 24 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: Fox One/HBO Max

Atlético de Madrid vs Brujas: Día, hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League. (Bernat Armangue / AP)

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Brujas a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Atlético de Madrid se enfrentó al Brujas en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 18 de febrero, el cuál terminó con marcador 3-3.

Tanto Atlético de Madrid como Brujas deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.