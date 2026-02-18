Equipos como Real Madrid, PSG y Borussia Dortmund tienen un pie en los octavos de final de la Champions League 2026 debido a que ganaron en el partido de ida de los playoffs.

Aquí te revelamos los escenarios para el partido de vuelta y quiénes podrían ser los equipos que avancen a la siguiente ronda de octavos de final de la Champions League 2026.

¿Qué necesitan los clubes para avanzar a los octavos de la Champions League?

Real Madrid vs Benfica

El Real Madrid ganó el juego de ida de los playoffs de la Champions League 2026 contra Benfica, pero solo logró un gol de ventaja. Esto significa que deberá marcar en el juego de vuelta o mantener el ceros para avanzar a los octavos de final.

Galatasaray vs Juventus

La Juventus de Turín la tiene un poco complicada debido a que perdió 5-2 ante el Galatasaray en el juego de ida, por lo que tendrá que empatar en el partido de vuelta para obligar a los tiempos extras o la tanda de penales.

Mónaco vs PSG

El PSG de Luis Enrique se llevó la victoria por 3-2 sobre el Mónaco, por lo que al igual que el Real Madrid deberán mantener el ceros en el marcador para el juego de vuelta o tratar de ganar el encuentro.

Borussia Dortmund vs Atalanta

El equipo alemán aprovechó su localía y derrotó 2-0 al Atalanta en la ida de los playoffs, por lo que la tiene sencilla para marcar otros goles más o mantener la ventaja para avanzar a los octavos de final.

Qarabag vs Newcastle, Olympiacos vs Leverkusen, Bodø/Glimt vs Inter de Milán y Brujas vs Atlético de Madrid son los otros compromisos de playoffs de la Champions League y el único que salió con una ventaja considerable fueron los de la Premier League, quienes prácticamente tienen el boleto asegurado a los octavos de final.

Champions League 2026: Equipos clasificados a octavos y los que jugarán playoffs (Dave Thompson / AP)

¿Quiénes son los equipos que ya están clasificados a los octavos de la Champions League?

Mientras se definen los playoffs de la Champions League 2026, un total de ocho equipos ya esperan a sus rivales en octavos de final, los cuáles son los siguientes: