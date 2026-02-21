Los playoffs de la Champions League enfrentan al Inter de Milán vs Bodo Glimt, el martes 24 de febrero.

Partido: Inter de Milán vs Bodo Glimt

Fecha: Martes 24 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: San Siro

Transmisión: Fox One

Bodo Glimt derrotó al Inter de Milán (Thomas Andersen / AP)

¿Cómo quedaron Bodo Glimt vs Inter de Milán en la ida de los playoffs de la Champions League?

El Inter de Milán se convirtió en la más reciente víctima de Bodo Glimt en la Champions League 2026, al caer 1-3 como visitante en el partido de ida de los playoffs.

Tras asegurar su lugar en el repechaje con victorias contra Manchester City y Atlético de Madrid, el Bodo Glimt reforzó sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

El Inter de Milán necesita ganar al menos por dos goles de diferencia en la vuelta, para asegurar los tiempos extras.

En caso de empate global, se jugarán tiempos extras y de ser necesario habrá tanda de penaltis.