Los playoffs de la Champions League enfrentan al Juventus vs Galatasaray, el miércoles 25 de febrero.

Partido: Juventus vs Galatasaray

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Stadium

Transmisión: Fox One/HBO Max

Juventus vs Galatasaray: Hora para ver la vuelta de playoffs en la Champions League

Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Juventus vs Galatasaray, el miércoles 25 de febrero a las 14 horas.

Juventus vs Galatasaray: Canal para ver la vuelta de playoffs en la Champions League

Fox One o HBO Max transmitirán el partido Juventus vs Galatasaray, el miércoles 25 de febrero a las 14 horas.

¿Cómo llegan Juventus y Galatasaray a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Juventus se enfrentó al Galatasaray en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 5-2 a favor de los de Turquía.

Tanto Juventus como Galatasaray deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.