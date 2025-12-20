Luego de ganar el bicampeonato de la Liga MX con Toluca, el Turco Mohamed explotó en la transmisión de TUDN debido a que insultó a David Faitelson en una entrevista.

Esto debido a que David Faitelson criticó el hecho de que el Turco Mohamed mandara a la banca a Hugo González tras su error en el partido de ida y pusiera a Luis García.

Sin embargo, el pleito no terminó ahí, sino que el periodista de TUDN ha seguido criticando al director técnico de los Diablos Rojos y aseguró que no tiene por qué disculparse.

Antonio Mohamed habría condicionado su entrevista a TUDN con tal de que no estuviera David Faitelson

Luego de que se anunció que el Turco Mohamed estaría en el programa estelar de TUDN, Línea de 4, este viernes, la noticia sorprendió a la afición debido al reciente altercado.

No obstante, en el inicio de la entrevista el periodista Alejandro de la Rosa reveló que el Turco Mohamed pidió a TUDN que David Faitelson no estuviera presente en el programa.

Antonio Mohamed, en charla exclusiva, pide disculpas tras el exabrupto que protagonizó con TUDN luego de ganar el bicampeonato de Liga MX con Toluca



"Se me cruzaron los cables, me ganó la calentura de ese momento"⚽🔥



"Se me cruzaron los cables, me ganó la calentura de ese momento"

Los periodistas presentes en la mesa del programa fueron Alejandro de la Rosa, Marco Cancino, Mauricio Ymay y el exjugador Marc Crosas.

Turco Mohamed pidió disculpas por explotar en la entrevista de TUDN después del bicampeonato

“Quiero pedir disculpas públicas. Me venció un poco lo que me pasaba por dentro, se me cruzaron los cables. Salió David hablando, le dije lo que sentía, lo sigo pensando, no es culpa de nadie…”, dijo el Turco Mohamed en la entrevista.

Además, el entrenador del Toluca aseguró que reconocía el riesgo que tomaba al mandar a Luis García como portero titular, pero al final le terminó saliendo, pues fue vital para que ganaran el título.