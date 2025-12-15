Toluca se convirtió en campeón del Apertura 2025 de la Liga MX por segundo torneo consecutivo y uno de los grandes culpables de dicho éxito es Santiago San Román, quien regresó a los Diablos Rojos a lo más alto.

Santiago San Román ayudó a Toluca a elegir el entrenador ideal con Antonio “Turco” Mohamed, quien gracias a su plan estratégico, encontró los jugadores ideales para llevar a los Diablos Rojos a ser uno de los mejores de la Liga MX.

Con los dos trofeos conseguidos en la Liga MX, el equipo liderado por Santiago San Román empató a Chivas en títulos dentro del futbol mexicano.

Quién es Santiago San Román, el directivo que regresó al Toluca a lo más alto

Santiago San Román nació el 21 de septiembre de 1991 en la Ciudad de México, un exfutbolista que no solo dejó huella con el Atlas, sino que reinventó su carrera en la dirección deportiva.

Santiago San Román fue formado en las categorías menores del Atlas hasta debutar en Primera División con los rojinegros con un paso modesto. En 2011, tuvo un breve préstamo con Pachuca, después llegó a Alebrijes de Oaxaca en 2013 y posteriormente, en 2017, se retiró a los 25 años para dedicarse a la dirección deportiva.

De levantar trofeos como el presidente más joven con Alebrijes de Oaxaca a reestructurar a Toluca en 2025 convirtiéndolo en bicampeón del futbol mexicano, un sinónimo de visión estratégica y pasión inquebrantable.

¿Qué edad tiene Santiago San Román?

Santiago San Román tiene 34 años, ya que nació el 21 de septiembre de 1991 en Ciudad de México.

¿Santiago San Román tiene esposa?

Santiago San Román no suele compartir sobre su vida privada, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Santiago San Román?

Santiago San Román es Virgo, ya que nació el 21 de septiembre.

¿Santiago San Román tiene hijos?

A Santiago San Román no se le conoce que tenga hijos, pues el directivo no suele compartir sobre su vida privada.

¿Qué ha ganado Santiago San Román en su carrera?

Santiago San Román tiene varios títulos en su carrera: