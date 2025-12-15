El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García ha felicitado al equipo de Toluca tras obtener su victoria en la Liga BBVA MX al derrotar a Tigre en el Estadio Nemesio Diez en una final que calificó como “una de las mejores”.

“De las mejores finales que he visto en mi vida. Felicidades Toluca”, expresó Samuel García en una historia vía Instagram.

Asimismo, el gobernador Samuel García en su mensaje no se olvidó de su equipo al cual agradeció con un “Tigres de mi corazón”.

Samuel García felicita a Toluca y califica la final ante Tigres como "una de las mejores" (@SamuelGarcias )

Samuel García disfruto de la final Tigres - Toluca pese a perder su equipo

Pese a que el Tigres perdió ante el Toluca con un marcador final de 2-1 a favor de los Diablos Rojos, el gobernador Samuel García disfrutó del partido pese a que su equipo perdió.

Pues entre sus publicaciones en sus redes sociales, Samuel García se mostró muy activo y sobre todo sacando su lado más fan p or los Tigres.

Y por lo que no solo el gobernador Samuel García presumió su outfit con un look total de Tigres desde playera y tenis a juego.

Pues también, Samuel García se mostró emocionado en el estadio del Toluca, lugar hasta donde viajó y pese que no se logró la victoria con Tigres, se mostró orgullosa del equipo y la afición.