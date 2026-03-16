César Cravito, secretario de Gobierno de la CDMX, anunció que están haciendo operativos en contra de las chelerías y venta de alcohol en la vía pública previo y durante el Mundial 2026.

“Estamos haciendo acciones preventivas, por ejemplo, todo lo que son conocidas como chelerías, pero en vía publica, estamos haciendo operativos para quitarlos, está prohibido por reglamento de la CDMX” César Cravioto. Secretario de Gobierno CDMX

Así lo dijo en entrevista con Michelle Rivera, en Grupo Fórmula, luego de pronunciarse contra el consumo problemático de alcohol en eventos públicos como el próximo Mundial 2026.

CDMX exigirá que establecimientos respeten permisos de venta de alcohol en el Mundial 2026

César Cravioto aclaró que son medidas preventivas y que los operativos de retiro no aplican para los establecimientos formales.

No obstante, los establecimientos formales deberán respetar las características de sus permisos.

Es decir, sobre todo durante el Mundial 2026 deberán apegarse a especificaciones sobre si pueden vender solo cerveza, vino o destilados, así como los horarios.

CDMX resalta acciones contra turismo sexual, venta de alcohol en calles y más durante el Mundial 2026

César Cravioto recordó que estará prohibida, como lo está, la venta de alcohol a menores de edad.

“Por mucho Mundial que haya no podemos permitir que se venda alcohol a menores…” César Cravioto. Secretario de Gobierno CDMX

Dijo que también estará prohibido el consumo de alcohol en la vía publica donde se instalen pantallas para ver el Mundial 2026.

De la misma manera dijo que hay acciones para combatir el turismo sexual y controlar el tema de hospedajes.