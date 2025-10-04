Pumas visita a Chivas en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil; te decimos la hora y el canal para ver el partido.

Después de tropezar en casa, Pumas femenil no tiene margen de error en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, el problema es que visita a Chivas, que pelea por los primeros lugares.

Chivas vs Pumas: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil

Chivas vs Pumas se enfrentan el domingo 5 de octubre, con la cancha del Estadio Akron como escenario del partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

A las 11:07 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Chivas vs Pumas, cita en la que el rebaño sale como favorito para sumar otra victoria.

Chivas vs Pumas: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

El partido Chivas vs Pumas, en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, será transmitido a través de las plataformas Amazon Prime Video y Tubi.

Partido: Chivas vs Pumas

Fase: Jornada 14 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video y Tubi

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Chivas enfrentó a Mazatlán en el cierre de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, partido en el que salió con los tres puntos.

El partido celebrado en Mazatlan terminó a favor de las Chivas, con marcador de 1-0 a favor del Rebaño femenil.

Con la victoria, Chivas llegó a 26 puntos, en el cuarto lugar de la Liga MX Femenil,

Seis puntos abajo del líder Tigres, se encuentra Chivas femenil, una de las escuadras favoritas para pelear por el campeonato.

¿Cómo va Pumas en la Liga MX Femenil previo a la Jornada 14?

Pumas suma 22 puntos en la séptima posición de la Liga MX Femenil, así que una victoria sobre Chivas le permitiría acercarse a los primeros lugares.

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, Pumas perdió 1-2 con San Luis, por lo que la escuadra universitaria está obligada a sumar en territorio tapatío, pues de no hacerlo empezaría a despedirse de la Liguilla.