Club Pumas no pudo hacer valer la localía ante Chivas y el equipo terminó cayendo en su propia casa con un gol de último minuto anotado por Daniel Aguirre.

El resultado final ante Chivas aumentó el disgusto de la afición de Pumas que al principio del Apertura 2025 tenía altas expectativas por la llegada de jugadores como Keylor Navas, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo.

La situación es cada vez más complicada para el equipo universitario que de la mano de Efraín Juárez no ha podido llegar a los puestos de liguilla directa.

Afición de Pumas se niega a cantar el goya tras derrota ante Chivas

Tras los más de 90 minutos jugados en el Estadio Olímpico Universitario y la victoria de Chivas, jugadores de Club Pumas se acercaron a la zona en la que se encontraba la porra del equipo para hacer el típico goya.

Mientras los futbolistas hacían el gesto para que se hiciera el goya, los aficionados se rehusaron a hacer la porra tradicional del equipo tras el terrible resultado obtenido ante Chivas.

Al ver que los fans no respondían, Nathan Silva le indicó a sus compañeros que se retiraran a los vestidores mientras aplaudían la asistencia de la afición que asistió a pesar de la lluvia que afectó el inicio del partido.

En redes sociales también fue evidente el enojo y hubo quienes pidieron que desde ya se cortara el proceso de Efraín Juárez como DT del equipo universitario.

Hasta el momento, la directiva no ha dicho nada al respecto, sin embargo diversos reportes indican que no tienen pensado despedir a Efraín Juárez y que la evaluación se hará hasta el final del torneo.

No triunfo, no Goya.



La afición puma castigó a sus jugadores tras la nueva derrota en el Olímpico Universitario. pic.twitter.com/INBj7DnB0h — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 6, 2025

La terrible racha de Pumas en el Apertura 2025

Han pasado 12 jornadas de la fase regular del Apertura 2025 y, al momento, Club Pumas se mantiene en la décima posición de la tabla general del torneo, lo que le daría el pase al Play In.

Sin embargo, la situación de Pumas se ha complicado en las últimas jornadas ya que de los últimos cuatro partidos jugados solo han podido rescatar un punto.

Su pase al Play In podría complicarse ya que para el cierre de la fase regular se enfrentará a equipos como Rayados, Tijuana y Cruz Azul.