Lorena Cid, esposa de Lalo Trelles debutará en OnlyFans, así lo dio a conocer la conductora en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje a sus más de 185 mil seguidores.

Del mismo modo, Lorena Cid, invitó a todos a suscribirse a su perfil de Only Fans, el cuál contendrá contenido para adultos, además de ya contar con algunas publicaciones.

“Hoy 12 de junio celebro con ustedes dos cosas, el día nacional de mi cumpleaños, México a festejar y el segundo porque me lo pidieron, porque me insistían y porque dije, ¿por qué no?, a darles amor, la página de OnlyFans está lista”, comentó Lorena.

Tras la noticia, el excomentarista, Lalo Trelles promocionó el perfil de su esposa, mismo que desató las críticas y burlas de los usuarios de X, antes Twitter; “Lorena Cid debuta en Only Fans”, escribió el comentarista, acompañado del link de una nota sobre la noticia.

¿Quién es Lorena Cid? ¿Cuánto cuesta la suscripción a su OnlyFans?

Lorena Cid, como ella se describe en su cuenta de Instagram y OnlyFans, es madre, esposa, doctora Honoris Causa, Doctora Honoris Causa, conductora deportiva, abogada y escritora.

Asimismo, es la misma Lorena Cid la que comenta que también ha sido imagen de Sport City en Televisa Deportes, lo cual la llevo a ser conductora en los diversos programas en vivo de la televisora de Chapultepec.

En la actualidad, Lorena Cid y Lalo Trelles tienen un canal de Youtube llamado ‘La neta del Deporte’, en el que comparten su opinión de distintos temas que envuelven al futbol nacional e internacional en el que cuentan con más de 3 mil seguidores.

Por otro lado, la suscripción mensual en OnlyFans de Cid tiene un costo de 25 dólares mensuales (lo que se traduce a $489.88 pesos mexicanos) si deseas acceder al contenido de la conductora.

Cabe destacar que el contenido de Lorena tiene un precio más elevado en la plataforma a comparación de Karely Ruiz, mismo que cuesta 16 dólares mensuales ($294.25 pesos mexicanos) y Celia Lora, el cual tiene un valor de ($183.98 pesos mexicanos).

Asimismo, advirtió a quienes compartieran su contenido sin su consentimiento y/o autorización, Cid emprenderá acciones legales. “Todo el contenido en mi página está protegido por derechos de autor y cualquier violación será objeto de acciones legales”, escribió.

¿Lalo Trelles recibió burlas sobre el Only Fans de Lorena Cid?

En 2019, un recorte de personal en Televisa dejó fuera Lalo Trelles de la televisora de Chapultepec, sin embargo, junto a su esposa, Lorena Cid, comparte su opinión sobre distintos temas que envuelven al futbol.

Tras darse a conocer la noticia de que Lorena Cid incursionará en OnlyFans, Lalo Trelles fue víctima de críticas y burlas por parte de los usuarios de redes sociales.

En las publicaciones tanto de Lorena, como de Lalo, los comentarios con tinta burlona y también algunos despectivos, se hacen presentes. “A disfrutar de la inversión” “Cuánto cobra la doña ?”; “Ya se lo acabaron Don Lalo”; “Felicidades Don Lalo, a ganar billetitos y retirarse”; fueron algunos de los comentarios en las publicaciones de la pareja.