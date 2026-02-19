Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX.

Cruz Azul vs Chivas juegan el sábado 21 de febrero en la Jornada 7 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Chivas es empate 1-1 en la Jornada 7 de la Liga MX.
- Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Chivas
Cruz Azul vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Chivas, que se jugará en la Jornada 7 de Liga MX.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González
- Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González
Cruz Azul vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Cruz Azul vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el sábado 21 de febrero de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Chivas
- Fase: Jornada 7
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Cruz Azul llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Tigres, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Chivas.
Chivas, por su parte, derrotó al América en la Jornada 6, por lo que ahora tienen la mira puesta en Cruz Azul con el objetivo de ganar y mantenerse como líder en la Liga MX.