Cruz Azul vs Chivas juegan el sábado 21 de febrero en la Jornada 7 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Chivas es empate 1-1 en la Jornada 7 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Chivas

Cruz Azul vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Chivas, que se jugará en la Jornada 7 de Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Cruz Azul vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el sábado 21 de febrero de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fase: Jornada 7

Torneo: Clausura 2026

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN y ViX

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Cruz Azul llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Tigres, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Chivas.

Chivas, por su parte, derrotó al América en la Jornada 6, por lo que ahora tienen la mira puesta en Cruz Azul con el objetivo de ganar y mantenerse como líder en la Liga MX.