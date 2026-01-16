Saúl “Canelo” Álvarez se convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del mundo e incluso superó a Lionel Messi en el ranking de 2025.

De acuerdo con el ranking elaborado por Sportico, Cristiano Ronaldo volvió a ocupar el primer puesto entre los deportistas con mayores ingresos del planeta en 2025, por encima del Canelo y Messi.

El delantero portugués alcanzó los 260 millones de dólares, esto gracias a los 200 millones de salario que percibe en el Al-Nassr y los 60 millones por patrocinios y negocios personales. El exfutbolista del Real Madrid superó a Messi y al Canelo Álvarez.

Canelo ‘noquea’ a Messi y lo supera en la lista de los deportistas mejor pagados del mundo

El ranking elaborado por Sportico reunió a los 100 deportistas mejor pagados del mundo, quienes sumaron más de 6 mil millones en ingresos totales durante 2025 y entre la lista se encontraron jugadores como Cristiano Ronaldo y Messi, así como el Canelo Álvarez.

El estudio de los deportistas mejor pagados del mundo combina salario, premios deportivos y contratos comerciales. El fútbol es el deporte con mayor presencia dentro del top 100, con 13 representantes, aunque solo tres lograron ubicarse dentro de los diez primeros lugares generales.

El listado completo ubicó al Canelo Álvarez por encima del astro argentino con un total de 137 millones. Asimismo, el ranking reveló que el deporte estadounidense domina la parte alta con figuras de la MLB y la NBA.

¿Cuál es el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo?