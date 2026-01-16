Juan Soto es uno de los beisbolistas más brillantes del deporte; desde su debut con los Nationals hasta su consolidación con los Padres, ha sido clave en campeonatos internacionales. Aquí te contamos todo sobre uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

¿Quién es Juan Soto?

Juan José Soto Pacheco es un beisbolista profesional dominicano reconocido como uno de los mejores jardineros y bateadores del béisbol moderno. Debutó en la Major League Baseball (MLB) con los Washington Nationals y rápidamente se estableció como una de las estrellas más jóvenes de la liga.

A lo largo de su carrera ha sido All-Star, ha ganado bateos destacados y ha firmado contratos millonarios, consolidándose como uno de los peloteros mejor pagados del mundo, con un salario aproximado de 46 mil 88 millones de dólares.

¿Qué edad tiene Juan Soto?

Juan Soto nació el 25 de octubre de 1998 en Santo Domingo, República Dominicana, por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Juan Soto tiene esposa?

No, Juan Soto no está involucrado con nadie en la actualidad, pues en recientes declaraciones aseguró estar soltero.

Juan Soto tiene un salario aprox de 46 mil 88 millones de dólares (Ig: @juansoto_25)

¿Qué signo zodiacal es Juan Soto?

Al haber nacido, Juan Soto es Escorpio.

¿Juan Soto tiene hijos?

No, Juan Soto no tiene hijos, por lo que ha dedicado su vida a su carrera de beisbolista en ascenso.

¿Qué estudió Juan Soto?

Juan Soto no cuenta con estudios universitarios, pues abandonó sus estudios para dedicarse por completo a su carrera de beisbolista. Su formación estuvo centrada en el desarrollo del béisbol desde las ligas juveniles de la República Dominicana hasta ser firmado profesionalmente.

Juan Soto tiene un salario aprox de 46 mil 88 millones de dólares (Ig: @juansoto_25)

¿En qué ha trabajado Juan Soto?

Juan Soto ha desarrollado toda su carrera en las Grandes Ligas (MLB) desde su debut:

2018-2021: Washington Nationals, donde destacó como uno de los mejores bateadores

2022-2023: Se integró a los San Diego Padres, donde se consolidó como uno de los principales talentos del béisbol

2024: Ingresó a los Yankees de Nueva York

2025- presente: Mets de Nueva York

A lo largo de su carrera, Juan Soto ha recibido múltiples selecciones al Juego de Estrellas (All-Star) y ha estado en los top de votación para premios como Jugador Más Valioso (MVP) y Bate de Plata (Silver Slugger) por su rendimiento ofensivo.

Asimismo, ha firmado contratos multimillonarios que lo ubican entre los jugadores mejor pagados del mundo, incluyendo acuerdos de largo plazo con los Padres y opciones de agencia libre que reflejan su estatus élite.