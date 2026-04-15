Luego de varios meses fuera del ring, Canelo Álvarez explicó que su próxima pelea será el 2 de septiembre en Arabia Saudita.

Previo a su participación en un evento de golf, Canelo Álvarez mencionó que necesitaba tomarse un descanso para atender sus lesiones y regresar con más fuerza.

El campeón mexicano se dice cada vez más listo para volver a pelear, aunque confesó que todavía no tiene un rival cerrado para su próximo combate.

Canelo Álvarez (David Becker / AP)

¿Cuándo y dónde será la próxima pelea de Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez confirmó que su próxima pelea se realizará el 2 de septiembre, un mes en el que ya se ha vuelto tradición ver al campeón mexicano subirse al ring.

Con esto, se descarta por completo que Canelo Álvarez tenga una pelea en el próximo mes de mayo, por lo que sus fans tendrán que esperar un poco más para verlo de regreso.

Además, el pugilista explicó que la sede será en Arabia Saudita, un escenario que no será nuevo para él pues ahí venció a William Scull por decisión unánime el 3 de mayo de 2025.

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Al ser cuestionado sobre su próximo rival, Canelo Álvarez fue honesto al señalar que todavía no tiene a alguien confirmado, aunque su equipo se mantiene trabajando en ello.

“Vamos a ver, hay una baraja de rivales ahí, a ver cuál es el mejor. Siempre elegir a los mejores y más que nada que sea campeón”, dijo Canelo Álvarez.

En las próximas semanas se podrían revelar más detalles sobre el próximo combate del boxeador mexicano.